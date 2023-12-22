Почти 480 свадеб сыграли в Ленобласти в марте

Средний возраст жениха в марте составил 40 лет, а будущей жены - 38 лет.

Первый весенний месяц принёс Ленобласти 479 новых семей. Именно столько раз в 47 регионе за март сыграли свадеб, сообщает пресс-служба управления регионального ЗАГСа.

Самой молодой парой стали 16-летние жених и невеста, самой возрастной - 82-летний жених и 80-летняя невеста. Средний возраст жениха в марте составил 40 лет, а будущей жены - 38 лет.

В управлении напомнили, выбрать желаемую дату и время для свадьбы можно заранее через орган ЗАГС, или через госуслуги.

Ранее мы сообщили о том, что почти тысяча малышей родились в Ленобласти в марте.

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