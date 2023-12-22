Почти тысяча малышей родились в Ленобласти в марте

Наиболее часто мамами становились женщины в возрасте от 30 до 34 лет.

В Ленинградской области за первый месяц весны появилось почти одна тысяча новых жителей. Так, за март количество новорожденных в регионе достигло 973. По информации пресс-службы управления ЗАГС Ленобласти, среди новорожденных 11 двойняшек. Мальчиков в этом месяце появилось на 35 больше, чем девочек.

Наиболее часто мамами становились женщины в возрасте от 30 до 34 лет. Самой старшей матерью стала 48-летняя женщина, приведшая на свет третьего ребенка. Седьмого ребенка зарегистрировали в семье из Выборгского района.

В Международный женский день, 8 марта, в Ленобласти родилось 16 девочек: Мира, Марьяна, Ксения, Василиса и другие.

Ранее мы сообщили о том, что в голосовании за территории для благоустройства приняли участие более 117 тыс. жителей Ленобласти.

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