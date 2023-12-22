В голосовании за территории для благоустройства приняли участие более 117 тыс. жителей Ленобласти

По информации комитета по ЖКХ региона, жители Подпорожья, Коммунара и Тосно оказались самыми активными участниками голосования.

В то же время жители Ленинградской области продолжают активно участвовать в голосовании по выбору объектов для благоустройства. К настоящему моменту свыше 117 тыс. человек уже отдали свои голоса.

По информации комитета по ЖКХ региона, жители Подпорожья, Коммунара и Тосно оказались самыми активными участниками голосования. Однако жители Кудрово, Колтушей, Приозерска, Янино-1 и Кингисеппа проявили меньше инициативы.

Глава комитета по ЖКХ Александр Тимков отметил, что победившие территории будут благоустроены в 2025 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Жители Ленинградской области могут проголосовать на сайте, авторизовавшись через "Госуслуги", а также в общественных местах городов-участников с помощью волонтеров. Голосование завершится 30 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что более 35 объектов теплоснабжения отремонтируют летом в Ленобласти.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко