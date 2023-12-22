Более 35 объектов теплоснабжения отремонтируют летом в Ленобласти

Общий объём субсидий составит более 330 млн рублей.

Комитет по ТЭК Ленобласти объявил дополнительный сбор на предоставление субсидий для ремонта объектов теплоснабжения. В программу уже включены девять муниципальных образований.

В рамках программы за год приведут в порядок 36 объектов теплоснабжения - сетей и котельных. Одни из масштабных работ пройдут в Подпорожском и Приозерском районах - ремонт тепловых сетей, и в Волховском районе - капремонт котельной.

Общий объём субсидий составит более 330 млн рублей. Все работы планируют выполнить летом после окончания отопительного сезона. Как отметил председатель комитета ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов, дополнительно также выделят ещё более 300 млн.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть снизит зависимость от поставок малька форели на 30%.

Фото: Правительство Ленобласти