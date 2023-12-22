Ленобласть снизит зависимость от поставок малька форели на 30%

За последний год работу по производству кормов начали четыре новых предприятия.

В 2024 году Ленобласть сократит на 30% зависимость от импорта малька форели, как сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Как отметил заместитель председателя областного правительства по сельскому хозяйству и продовольствию Олег Малащенко, в регионе действует 15 инкубационных хозяйств, из них семь созданы в последние годы.

Ленинградская область начинает масштабное тестирование рыбных кормов, произведенных на территории региона. За последний год работу по производству кормов начали четыре новых предприятия.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти расширили возможности маткапитала.

Фото: Правительство Ленобласти