Ленобласть снизит зависимость от поставок малька форели на 30%

В 2024 году Ленобласть сократит на 30% зависимость от импорта малька форели, как сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Как отметил заместитель председателя областного правительства по сельскому хозяйству и продовольствию Олег Малащенко, в регионе действует 15 инкубационных хозяйств, из них семь созданы в последние годы.
Ленинградская область начинает масштабное тестирование рыбных кормов, произведенных на территории региона. За последний год работу по производству кормов начали четыре новых предприятия.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти расширили возможности маткапитала.
Фото: Правительство Ленобласти
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