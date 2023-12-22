В Ленобласти расширили возможности маткапитала

Субсидии можно направлять как на собственного, так и на усыновлённого ребёнка.

Правительство Ленобласти объявило о расширении возможностей использования регионального материнского капитала.

В соответствующем документе, опубликованном на официальном сайте правительства области, говорится, что теперь родители смогут использовать маткапитал на физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, а многодетные семьи смогут распоряжаться им для оплаты медицинских офтальмологических услуг.

Субсидии можно направлять как на собственного, так и на усыновлённого ребёнка.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградской области клещи покусали уже 11 человек.

Фото: Pxhere