В Ленобласти расширили возможности маткапитала

Правительство Ленобласти объявило о расширении возможностей использования регионального материнского капитала.
В соответствующем документе, опубликованном на официальном сайте правительства области, говорится, что теперь родители смогут использовать маткапитал на физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, а многодетные семьи смогут распоряжаться им для оплаты медицинских офтальмологических услуг.
Субсидии можно направлять как на собственного, так и на усыновлённого ребёнка.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградской области клещи покусали уже 11 человек.
Фото: Pxhere
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