  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти средний возраст вступления женихов и невест в брак стремится к 40 годам
Сегодня, 12:18
231
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти средний возраст вступления женихов и невест в брак стремится к 40 годам

0 0

Самый почтенный возраст невесты в регионе – 78 лет, а в случае жениха – 85 лет.

За последние полгода на территории 47-ого региона было зарегистрировано 3,6 тыс. браков: как отмечают в региональном управлении ЗАГС, средний возраст молодожёнов близится к 40-ка годам.

Так, мужчины чаще всего решают остепениться в 38 лет, а женщины созревают для семьи в 36. Самый почтенный возраст невесты в Ленобласти – 78 лет, а в случае жениха – 85 лет. Наиболее часто браки в Ленобласти заключали 3 марта и 23 июня.  

Ранее мы сообщили о том, что первый урожай белокочанной капусты сняли в Ленобласти.

Фото: Pxhere

Теги: ленинградская область, свадьба
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии