В Ленобласти средний возраст вступления женихов и невест в брак стремится к 40 годам

Самый почтенный возраст невесты в регионе – 78 лет, а в случае жениха – 85 лет.

За последние полгода на территории 47-ого региона было зарегистрировано 3,6 тыс. браков: как отмечают в региональном управлении ЗАГС, средний возраст молодожёнов близится к 40-ка годам.

Так, мужчины чаще всего решают остепениться в 38 лет, а женщины созревают для семьи в 36. Самый почтенный возраст невесты в Ленобласти – 78 лет, а в случае жениха – 85 лет. Наиболее часто браки в Ленобласти заключали 3 марта и 23 июня.

Ранее мы сообщили о том, что первый урожай белокочанной капусты сняли в Ленобласти.

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