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Первый урожай белокочанной капусты сняли в Ленобласти
Сегодня, 9:41
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Первый урожай белокочанной капусты сняли в Ленобласти

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Также за месяц было выращено 25 тонн свеклы и 8 тонн цветной капусты. Вскоре поспеет и молодой картофель.

В совхозе "Приневское" Всеволожского района Ленобласти поспел первый урожай белокочанной капусты. Об этом сообщил телеканал ЛенТВ24.

Так, уже созрели ранние сорта "катарина", "адэма" и "бурбон". За 2 недели сельхозпроизводители смогли собственноручно собрать около 150 т белокочанной капусты. Также за месяц было выращено 25 тонн свеклы и 8 тонн цветной капусты. Вскоре поспеет и молодой картофель.

Все овощи отсортируют и упакуют одним днём: так они быстрее окажутся на прилавках магазинов.

Ранее мы сообщили о том, что областные спасатели продолжают патрулирования популярных водоемов.

Фото: Pxhere

Теги: капуста, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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