Первый урожай белокочанной капусты сняли в Ленобласти

Также за месяц было выращено 25 тонн свеклы и 8 тонн цветной капусты. Вскоре поспеет и молодой картофель.

В совхозе "Приневское" Всеволожского района Ленобласти поспел первый урожай белокочанной капусты. Об этом сообщил телеканал ЛенТВ24.

Так, уже созрели ранние сорта "катарина", "адэма" и "бурбон". За 2 недели сельхозпроизводители смогли собственноручно собрать около 150 т белокочанной капусты. Также за месяц было выращено 25 тонн свеклы и 8 тонн цветной капусты. Вскоре поспеет и молодой картофель.

Все овощи отсортируют и упакуют одним днём: так они быстрее окажутся на прилавках магазинов.

Ранее мы сообщили о том, что областные спасатели продолжают патрулирования популярных водоемов.

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