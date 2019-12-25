Первый урожай белокочанной капусты сняли в Ленобласти

В совхозе "Приневское" Всеволожского района Ленобласти поспел первый урожай белокочанной капусты. Об этом сообщил телеканал ЛенТВ24.
Так, уже созрели ранние сорта "катарина", "адэма" и "бурбон". За 2 недели сельхозпроизводители смогли собственноручно собрать около 150 т белокочанной капусты. Также за месяц было выращено 25 тонн свеклы и 8 тонн цветной капусты. Вскоре поспеет и молодой картофель.
Все овощи отсортируют и упакуют одним днём: так они быстрее окажутся на прилавках магазинов.
Ранее мы сообщили о том, что областные спасатели продолжают патрулирования популярных водоемов.
Фото: Pxhere
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