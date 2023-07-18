Областные спасатели продолжают патрулирования популярных водоемов и напоминают об опасностях купания в необорудованных местах.

Областные спасатели продолжают патрулировать водоемы, предупреждая об опасностях купания в необорудованных местах. Об этом сообщили в пресс-службе Ленобласти.

Продолжаются традиционные патрулирования популярных у отдыхающих берегов рек Свирь, Волхов, Ладожского озера, озер Судаковское, Долгое, Вуокса, Озерко, а также карьеров Дубровка, Островский, Алексеевский, Шамокша и карьеров в поселке Шапк.

Спасатели особо подчеркивают два главных правила для тех, кто отдыхает у воды: во-первых, купаться не рекомендуется в состоянии алкогольного опьянения, так как это увеличивает риск несчастного случая; во-вторых, нельзя упускать из виду детей на водоемах, так как дети особенно подвержены опасности и нуждаются в постоянном контроле со стороны взрослых.

Областные спасатели также призывают жителей и гостей региона пользоваться единым телефоном службы спасения - 112, в случае возникновения чрезвычайной ситуации на воде. При несчастных случаях каждая секунда имеет значение, поэтому звонить за помощью нужно незамедлительно.

Ранее сообщалось, что спасатели Тосно обнаружили ящик с металлическими банками с бромином и предприняли меры по безопасной утилизации

Видео: Администрация Ленинградской области

