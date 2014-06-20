  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Спасатели Тосно обнаружили ящик с металлическими банками с бромином и предприняли меры по безопасной утилизации
Сегодня, 17:41
148
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели Тосно обнаружили ящик с металлическими банками с бромином и предприняли меры по безопасной утилизации

0 0

Спасателям Ленобласти стало известно о находке ящика с металлическими банками, на которых было надписано "Бромин", около деревни Сустье-Конец. Они предприняли меры по утилизации.

В пятницу, 14 июля, спасатели из поисково-спасательного отряда города Тосно получили тревожную информацию о находке ящика с металлическими банками, на которых было написано "Бромин". Инцидент произошел около деревни Сустье-Конец. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Спасатели быстро отреагировали и транспортировали ящик на склад временного хранения в городе Любань. Далее, они передали его сотрудникам местной администрации для безопасной утилизации.

Подобные действия спасателей направлены на обеспечение безопасности населения и предотвращение возможных негативных последствий. Важно подчеркнуть значимость своевременного обращения за помощью в случае обнаружения подозрительных или потенциально опасных предметов.

Ранее сообщалось, что спасатели успешно нашли и спасли заблудившегося мужчину в лесном массиве Шлиссельбурга

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: бромин, ленобласть, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии