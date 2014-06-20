Спасатели успешно нашли и спасли заблудившегося мужчину в лесном массиве Шлиссельбурга

Спасатели Ленобласти нашли мужчину, который потерялся в лесном массиве. Также специалисты напомнили о соблюдении правил безопасности.

В субботу, 5 июля, произошел инцидент в лесном массиве, расположенном в районе СНТ Шлиссельбуржец в Кировском районе. Пожилой мужчина заблудился и оказался в затруднительном положении.

К счастью, спасатели из поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга быстро приступили к поисковым работам. Они смогли обнаружить пострадавшего и безопасно доставить его обратно домой. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Спасатели обратились к жителям и гостям Ленинградской области с важным предупреждением. Если вы планируете поход в лес, пожалуйста, предупредите своих близких о своих намерениях. Не забудьте взять с собой заряженный мобильный телефон для связи и старайтесь одеваться в яркие цвета, чтобы облегчить вашу нахождение в случае затруднений.

Заботьтесь о себе и о ваших близких, следуя этим простым, но важным мерам предосторожности.

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