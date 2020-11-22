Сотрудники петербургской Росгвардии нашли потерявшуюся 71-летнюю женщину в зеленых тапочках

Сотрудники вневедомственной охраны нашли потеряшку в зеленых тапочках. Пожилая женщина не могла найти собственный дом.

В пятницу вечером, 14 июля, наружным нарядам поступила информация, что около полутора часов назад на шоссе Революции ушла и не вернулась 71-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии Петербурга.

Однако рано утром в субботу, 15 июля, сотрудники Росгвардии по приметам, а именно по черному плащу и зеленым тапочкам) нашли потерявшуюся на Екатерининском проспекте. Она не ориентировалась на местности и не могла назвать адрес проживания.

Ее по итогу доставили в отдел полиции, а потом за ней приехали родственники и забрали домой.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии нашли потерянных девочек через пять минут после объявления о розыске.

Фото: ГУ Росгвардии Петербурга