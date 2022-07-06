Сотрудники Росгвардии нашли двух потерянных девочек через пять минут после объявления о розыске

Вечером в пятницу, 30 июня, сотрудники Росгвардии Московского района нашли на Штурманской улице двух 14-летних девочек, которые заблудились в лесу во время прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
В момент получения информации о потере девочек, сотрудники росгвардии находились на маршруте патрулирования. Они получили информацию о том, что в 112 позвонила девочка подросток и сообщила, что она с подругой потерялась в лесу рядом с аэропортом Пулково.
Через пять минут после получения информации девочки были найдены на Штурманской улице. Как выяснилось, девочки пошли гулять, не зная местность, и по дороге заблудились. Сейчас обе школьницы находятся дома.
Ранее сообщалось, что Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки.
Фото: Piter.TV
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