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Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки

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Виктор Золотов рассказал о ситуации в стране, которая произошла 24 июня.

Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки. Соответствующее заявление глава силовой структуры страны Виктор Золотов рассказал журналистам после выступления на Соборной площади в Кремле главы государства Владимира Путина. Специалист объяснил СМИ, что в настоящее время этот вопрос поднимался на встрече с российским лидером. Эксперт отметил, что бойцы Росгвардии грамотно работали во время попытки вооруженного мятежа, произошедшего в стране в минувшие выходные - 23 и 24 июня. В рамках оперативных мероприятий сотрудники взаимодействовали с представителями ФСБ, правоохранительных структур, и ГУ МЧС России.

Росгвардия отчиталась о соблюдении правопорядка во время "Алых парусов".

Фото и видео: SHOT

Теги: виктор золотов, кремль, росгвардия, танки, тяжелая техника
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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