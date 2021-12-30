Виктор Золотов рассказал о ситуации в стране, которая произошла 24 июня.

Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки. Соответствующее заявление глава силовой структуры страны Виктор Золотов рассказал журналистам после выступления на Соборной площади в Кремле главы государства Владимира Путина. Специалист объяснил СМИ, что в настоящее время этот вопрос поднимался на встрече с российским лидером. Эксперт отметил, что бойцы Росгвардии грамотно работали во время попытки вооруженного мятежа, произошедшего в стране в минувшие выходные - 23 и 24 июня. В рамках оперативных мероприятий сотрудники взаимодействовали с представителями ФСБ, правоохранительных структур, и ГУ МЧС России.

Росгвардия отчиталась о соблюдении правопорядка во время "Алых парусов".

Фото и видео: SHOT