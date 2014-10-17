Росгвардия отчиталась о соблюдении правопорядка во время "Алых парусов"

Патрулирование акватории Невы осуществляли экипажи специального моторизированного полка и роты на катерах ОМОН "Балтика".

Во время праздника выпускников "Алые паруса" правопорядок обеспечивали сотрудники Росгвардии. В ходе мероприятия нарушений спокойствия граждан выявлено не было. Об этом сообщило пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне торжества объекты массового пребывания людей проверили на наличие взрывоопасных предметов. За это отвечали инженерно-технические подразделения ОМОН Росгвардии. Патрулирование акватории Невы осуществляли экипажи специального моторизированного полка и роты на катерах ОМОН "Балтика".

Добавим, что в празднике приняли участие более 1 млн человек.

Ранее мы сообщили о том, что на "Алых парусах" побывали около 60 тыс. выпускников.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга