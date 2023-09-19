Новое межрайонное подразделение ЗАГСа заработало в Петербурге

В Едином центре документов на улице Красного Текстильщика в Петербурге открылся межрайонный отдел ЗАГСа. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 19 августа.
Новое подразделение занимается регистрацией рождений и выдает подарочные наборы для новорожденных.
Тем самым мы разгрузили районные ЗАГСы, сократили для горожан время ожидания услуги. Новое подразделение соответствует нашему главному принципу в сфере госуслуг – люди должны получать их там, где им удобно, а также быстро и в комфортных условиях.
Губернатор Петербурга
Также в межрайонном отделе ЗАГСа петербуржцы могут получить услуги в сфере регистрации актов гражданского состояния в формате одного окна. Среди них – регистрация рождения и смерти, выдача повторных свидетельств и справок, внесение изменений и исправлений в записи актов гражданского состояния.
Ранее на Piter.TV: в МФЦ Ленобласти начали прием заявок на региональный маткапитал.
Фото: пресс-служба Смольного
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