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В Едином центре документов на Красного Текстильщика теперь продают проездные билеты
Сегодня, 20:39
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В Едином центре документов на Красного Текстильщика теперь продают проездные билеты

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Кассы работают по будням и в субботу.

На улице Красного Текстильщика в Едином центре документов петербуржцы смогут купить проездные билеты. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Известно, что пункт по продаже билетов открылся по поручению вице-губернатора Кирилла Полякова. 

Здесь горожане могут приобрести и восстановить все виды проездных билетов, получить детализацию по поездкам, а также оформить льготный проездной, включая билет для детей мобилизованных или добровольцев.  

Кассы работают по будням с 09:00 до 21:00; в субботу с 09:00 до 18:00.  

Ранее на Piter.tv: Новосаратовку и Петербург соединит новая трамвая линия.

Фото: Piter.tv

Теги: единый центр документов, проездной билет, транспорт, улица красного текстильщика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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