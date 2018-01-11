В Едином центре документов на Красного Текстильщика теперь продают проездные билеты

На улице Красного Текстильщика в Едином центре документов петербуржцы смогут купить проездные билеты. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Известно, что пункт по продаже билетов открылся по поручению вице-губернатора Кирилла Полякова.
Здесь горожане могут приобрести и восстановить все виды проездных билетов, получить детализацию по поездкам, а также оформить льготный проездной, включая билет для детей мобилизованных или добровольцев.
Кассы работают по будням с 09:00 до 21:00; в субботу с 09:00 до 18:00.
Ранее на Piter.tv: Новосаратовку и Петербург соединит новая трамвая линия.
Фото: Piter.tv
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