В Едином центре документов на Красного Текстильщика теперь продают проездные билеты

Кассы работают по будням и в субботу.

На улице Красного Текстильщика в Едином центре документов петербуржцы смогут купить проездные билеты. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Известно, что пункт по продаже билетов открылся по поручению вице-губернатора Кирилла Полякова.

Здесь горожане могут приобрести и восстановить все виды проездных билетов, получить детализацию по поездкам, а также оформить льготный проездной, включая билет для детей мобилизованных или добровольцев.

Кассы работают по будням с 09:00 до 21:00; в субботу с 09:00 до 18:00.

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Фото: Piter.tv