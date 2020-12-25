Новосаратовку и Петербург соединит новая трамвая линия

Сейчас необходимо разработать предпроектную документацию.

Трамвайная линия соединит деревню Новосаратовку и Народную улицу в Петербурге. Соглашение подписали 19 октября между правительством Ленобласти и компаниями-застройщиками. Об этом пишет пресс-служба правительства 47-го региона.

По словам зампредседателя правительства Ленинградской области Евгения Барановского, необходимо разработать предпроектную документацию, которая позволит понять, как пойдёт трамвай, сколько вагонов встанут на рельсы, а также сколько на это нужно будет денег.

Предпроектные работы будут финансировать застройщики застройщики "Сэтл Эстейт", "Самолёт" и "Правобережный". Документацию подготовит компания "РАТИ". Контролировать исполнение соглашения будет "Леноблсоюзстрой".

Ранее "Волга" и трамвай не смогли разъехаться на проспекте Культуры. Общественный транспорт и легковушка столкнулись прямо у ТРК "Родео Драйв". О пострадавших не сообщается.

Фото: Piter.tv

