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"Волга" и трамвай не смогли разъехаться на проспекте Культуры
Сегодня, 15:16
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"Волга" и трамвай не смогли разъехаться на проспекте Культуры

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Общественный транспорт и легковушка столкнулись прямо у ТРК "Родео Драйв". О пострадавших не сообщается.

В среду, 12 октября, автомобиль "Волга" не уступил дорогу трамваю №55 во время движения по проспекту Культуры. В результате произошло столкновение. Кадры с места событий разместили свидетели ДТП в соцсетях.

Авария напротив торгово-развлекательного комплекса "Родео Драйв" не вызвала заторов на дороге. О пострадавших не сообщается.

По факту произошедшего проводится проверка. 

Ранее мы сообщили о том, что на Пулковском шоссе ограничат движение на участке от площади Победы до Дунайского проспекта.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Пётр Талызин)

Теги: дтп, общественный транспорт, проспект культуры, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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