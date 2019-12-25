"Волга" и трамвай не смогли разъехаться на проспекте Культуры

Общественный транспорт и легковушка столкнулись прямо у ТРК "Родео Драйв". О пострадавших не сообщается.

В среду, 12 октября, автомобиль "Волга" не уступил дорогу трамваю №55 во время движения по проспекту Культуры. В результате произошло столкновение. Кадры с места событий разместили свидетели ДТП в соцсетях.

Авария напротив торгово-развлекательного комплекса "Родео Драйв" не вызвала заторов на дороге. О пострадавших не сообщается.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что на Пулковском шоссе ограничат движение на участке от площади Победы до Дунайского проспекта.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Пётр Талызин)