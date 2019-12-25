На Пулковском шоссе ограничат движение на участке от площади Победы до Дунайского проспекта

Ограничения будут действовать с 13 по 29 октября.

Очередной этап ограничений движения на Пулковском шоссе начнётся 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

До 29 октября из-за ремонта дороги ограничат движение транспорта по Пулковскому шоссе (от площади Победы до Дунайского проспекта).

Схема: ГАТИ

При этом работы НЕ будут проводиться по следующим дням: по пятницам с 13:00 до 23:00 по направлению из города, по воскресеньям с 13:00 до 23:00 по направлению в город, по понедельникам с 07:00 до 12:00 по направлению в город.

Из-за ремонтных работ на Пулковском шоссе петербуржцы с 11 сентября жалуются на большие пробки. Работы продлятся почти до конца октября.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб