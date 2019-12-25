В МФЦ Ленобласти начали прием заявок на региональный маткапитал

Право на материнский капитал предоставляется детям, рожденным в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года.

Родители в Ленобласти теперь имеют возможность подать заявление на получение регионального материнского капитала в связи с рождением первенца или второго ребенка. Для этого необходимо обратиться в ближайший МФЦ.

Право на материнский капитал предоставляется детям, рожденным в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года. Размер выплаты зависит от возраста матери: за рождение первого ребенка в возрасте до 27 лет включительно полагается 140 тыс. рублей, а за рождение второго ребенка в возрасте до 30 лет включительно - 70 тыс. рублей. Отцы, являющиеся единственными родителями, также могут претендовать на выплату в определенных случаях.

Основные условия для получения регионального материнского капитала включают наличие акта о рождении ребенка в органах ЗАГСа Ленинградской области или в региональном МФЦ, проживание заявителя и ребенка на территории 47 региона, а также доход на каждого члена семьи не выше среднего уровня - 42 450 рублей на 2024 год.

Средства регионального материнского капитала могут быть использованы на улучшение жилищных условий на территории Ленинградской области, оплату образования ребенка, услуг по присмотру и уходу за детьми, спортивных или оздоровительных услуг для ребенка, а также на медицинские услуги и другие цели.

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