Дрозденко ознакомился с одеждой брендов Ленобласти

Местный дизайнер Маруся Горячева продемонстрировала главе региона новую коллекцию женской одежды, произведенную ленинградскими мастерами.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после завершения торжественной церемонии открытия бизнес-инкубатора в поселке Тайцы отправился изучать новую деловую площадку.

Местный дизайнер Маруся Горячева продемонстрировала главе региона новую коллекцию женской одежды, произведенную ленинградскими мастерами. Помимо этого, были представлены бренды Татьяны Зыряновой.

Губернатора заинтересовали льняные носки местного производства с надписью "сделано в Ленобласти, прости, Китай". Главе региона также понравилась телогрейка прямого кроя.

Ранее мы сообщили о том, что в МФЦ Ленобласти появится услуга регистрации новорожденных на дому.

Фото: Правительство Ленобласти