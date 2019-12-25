В МФЦ Ленобласти появится услуга регистрации новорожденных на дому

Кроме того, малышу вручат подарок от губернатора Ленинградской области и медаль "Родившемуся на земле Ленинградской".

С 10 июля в двух филиалах МФЦ Ленинградской области, "Приозерск" и "Сосново", стартует новый пилотный проект. Теперь здесь можно будет воспользоваться услугой регистрации новорожденных на дому. Как сообщили в пресс-службе администрации 47-ого региона, в рамках проекта специалисты МФЦ будут выезжать к новоиспеченным родителям, где примут заявление, оформят свидетельство о рождении и другие необходимые документы.

Кроме того, малышу вручат подарок от губернатора Ленинградской области и медаль "Родившемуся на земле Ленинградской".

Чтобы воспользоваться услугой выездной регистрации новорожденного, необходимо оставить заявку через колл-центр МФЦ. Выезд специалистов на дом будет бесплатным. По итогам пилотного проекта новый сервис планируют запустить во всех региональных центрах.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть закупит более 100 единиц спецтехники в преддверии зимы.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти