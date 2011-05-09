Ленобласть закупит более 100 единиц спецтехники в преддверии зимы

Для подготовки к осенне-зимнему сезону дорожные службы области готовят 46 пескобаз и 17 ангаров для хранения и приготовления противогололедных материалов.

Ленинградская область планирует обновить парк дорожной техники, закупив более 100 единиц специализированной техники для обслуживания областных магистралей в зимний период. В список закупаемой техники войдут как крупногабаритные машины, такие как комбинированные машины, экскаваторы и грейдеры, так и небольшие механизмы для очистки тротуаров и пешеходных дорожек.

Для подготовки к осенне-зимнему сезону дорожные службы области готовят 46 пескобаз и 17 ангаров для хранения и приготовления противогололедных материалов. Очистку региональных магистралей будут осуществлять около 600 единиц спецтехники и около двух тыс. дорожных рабочих.

Протяженность региональных дорог в Ленинградской области составляет около 9,2 тыс. км, состояние которых круглогодично контролируется в режиме реального времени с помощью веб-камер на постах контроля метеоусловий.

Заявки от водителей круглосуточно принимаются горячей линией Ленавтодора: 8-812-660-46-47 и чат-ботом в Telegram.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти