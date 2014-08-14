В октябре в Петербурге начнется прием заявлений на регистрацию брака в 2025 году

Подать документы можно как лично в Отделе ЗАГС и Дворцах бракосочетания, так и через портал "Госуслуги".

В октябре 2024 года в Петербурге начнется прием заявлений на регистрацию брака в 2025 году. Об этом рассказали в Комитете по делам ЗАГС.

С 10:00 2 октября 2024 года петербуржцы смогут подавать заявления на заключение брака на период с января по март 2025 года. А с 10:00 16 октября откроется возможность подачи заявлений на даты с апреля по сентябрь 2025 года.

Подать документы можно как лично в Отделе ЗАГС и Дворцах бракосочетания, так и через портал "Госуслуги". Для подачи заявления понадобятся паспорта обоих супругов и документ, подтверждающий расторжение предыдущего брака, если он был. Также необходимо оплатить госпошлину в размере 350 рублей.

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Фото: unsplash