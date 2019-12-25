Декрет не только для мам: почему петербургские папы и бабушки уходят в отпуск по уходу за детьми

Сейчас отпуск по уходу за ребенком перестал быть только "маминой прерогативой".

Когда специалист по закупкам одной из петербургских топливных компаний Анна Пискунова узнала, что станет бабушкой, ее радости не было предела. Она ждала этого несколько лет, пока, как шутит сама Анна, дочь с зятем "занимались карьеризмом".

Профессиональное становление молодых родителей действительно шло успешно, но требовало постоянного внимания и погруженности в рабочие процессы. Чем ближе подходил срок появления на свет долгожданного малыша, тем чаще в семье возникали разговоры о том, как жаль, что маме придется оставить начатый проект.

Тогда Анна и предложила альтернативное решение: она сама пойдет в "декретный отпуск" вместо дочери. Тем более что размер пособия по уходу за новорожденным составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года. Анна заранее посчитала: при ее доходе выплата окажется даже больше, чем у молодой мамы.

Сейчас отпуск по уходу за ребенком перестал быть только "маминой прерогативой". Все чаще его оформляют на себя папы, а также бабушки и дедушки. Кроме того, право на получение пособия от Социального фонда имеют опекуны, усыновители и другие члены семьи.

Законодательство позволяет оформить отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет не только родителям, но и другим родственникам, которые фактически ухаживают за малышом. Семьи, в которых появляются дети, все чаще используют такую возможность. Если в прошлом году в регионе "пап в декрете" насчитывалось порядка 10 тысяч человек, то в текущем году их число превысило 17 тысяч. Константин Островский, управляющий Отделением Социального фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сейчас в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет получает 17 601 работающий папа, а также 3 594 бабушек и дедушек. Минимальная сумма пособия в нашем регионе составляет чуть более 10 тысяч рублей, максимальная — 83 тысячи рублей в месяц.

Главные условия для оформления отпуска — официальное трудоустройство и фактический уход за ребенком. Отпуск предоставляет работодатель, сохраняя за сотрудником должность. Кроме того, время, проведенное в отпуске по уходу за ребенком, засчитывается в страховой стаж и формирует пенсионные коэффициенты: 1,8 — при уходе за первым ребенком, 3,6 — за вторым, 5,4 — за третьим и последующими детьми.

Внучке недавно исполнился год, а проект дочери уже встал на накатанные рельсы, и теперь она чаще управляет им из дома. Мы договорились, что вскоре я смогу вернуться на работу. Кстати, я проконсультировалась в региональном Отделении Соцфонда: право на пособие сохранится, даже если выйду на полный рабочий день. Анна Пискунова, бабушка

Забота о детях не имеет гендерных границ, поэтому среди "декретников" в Петербурге и Ленобласти есть и дедушки. И все же пап среди тех, кто ухаживает за ребенком, куда больше.

Роман Тарасов — уже опытный отец. После рождения третьего ребенка он решил оформить положенный отпуск на себя. Сомнений в том, что справится со всеми хлопотами, у него не было.

Моя жена — ценный специалист для компании, в которой работает, она занимает хорошую должность и хочет продолжать карьерный рост. Поэтому я оформил отпуск по уходу за ребенком на себя. Написал заявление работодателю, и в течение недели или чуть больше мне оформили пособие. Для меня это идеальный вариант: раньше из-за собственной занятости не мог проводить много времени со старшими детьми. Теперь гораздо больше с ними общаюсь и занимаюсь их воспитанием. Роман Тарасов, многодетный отец

К тому же, как отмечает Роман, обе бабушки на подхвате, так что безвыходных ситуаций у него не бывает. Заботу о детях они делят на всех.

Также Отделение СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области оказывает отцам и другие меры семейной поддержки. К примеру, почти две тысячи пенсионеров-мужчин получают повышенную фиксированную выплату к пенсии, так как на их иждивении находятся несовершеннолетние дети или студенты-очники.

Для отцов, воспитывающих детей с инвалидностью, предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию — в 55 лет при наличии стажа не менее 20 лет. Среди клиентов регионального Отделения таких пап порядка 300 человек.

Помимо этого отцы могут оформлять больничные по уходу за ребенком и в особых случаях, предусмотренных законом, получать материнский капитал. Особыми преференциями пользуются участники специальной военной операции: для них действуют упрощенные правила назначения единого пособия.

"Мама! Папа!": как случайная встреча в детдоме изменила жизнь петербургской семьи.

Фото: unsplash (Frederik Rosar)