Роспотребнадзор Петербурга перечислил сезонные продукты января

Январь знаменует собой разгар зимы, когда организму необходима поддержка после праздничных застолий. Хотя дни становятся длиннее, многие ощущают снижение энергии, слабость и замедление реакции. Поддерживать активность и хорошее самочувствие зимой помогают полезные овощи и фрукты, которые перечислила пресс-служба петербургского Роспотребнадзора.

Капуста — источник важных витаминов и минералов, пригодна как для свежего употребления, так и для тушения. Квашеная капуста обладает особыми преимуществами: укрепляет иммунную систему и улучшает пищеварительный процесс. Морковь рекомендуется выбирать плотную и твердую. Светлая мякоть свидетельствует о меньшем содержании полезных элементов. Оптимально тертая морковь с добавлением меда в салатах, а остроносая форма идеально подойдет для варки супов и тушения.

Не забывайте включать в рацион традиционные зимние овощи: картофель, лук, редьку и свёклу. Они станут незаменимы в вашем рационе.Тыква прекрасно хранится и сохраняет свою пользу всю зиму. Запеките её целиком или приготовьте вкусный крем-суп. Свежие помидоры в холодное время года зачастую уступают своим вкусом летней продукции, поэтому предпочтение лучше отдать маленьким сортам типа черри. Хорошими источниками питательных веществ служат томатный сок и консервированные помидоры.

Кроме того, январь — идеальное время для любителей цитрусовых: апельсины, мандарины, лимоны, лаймы, свити, помело и грейпфрут содержат большое количество витамина C и антиоксидантов. Современные технологии позволяют сохранить свежесть яблок весь год, делая их доступными круглый сезон.

Соблюдая правильный выбор продуктов и грамотно составляя свое зимнее меню, возможно поддерживать здоровье и энергию в любое время года.

Фото: Pxhere