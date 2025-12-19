Петербургский Роспотребнадзор рассказал, чем полезны зимние прогулки

Во-первых, холодный воздух насыщает организм кислородом, закаляет и тренирует систему терморегуляции.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти рассказали, чем полезны для здоровья зимние прогулки.

Во-первых, холодный воздух насыщает организм кислородом, закаляет и тренирует систему терморегуляции. А солнечный свет стимулирует выработку эндорфина. Бег, прыжки, катание с горки и игры в снежки – это отличная тренировка мышц, сердца и легких.

Мир зимой меняется! Рассматривайте снежинки, ищите следы животных, стройте снежные крепости. Это развивает наблюдательность, любознательность и творческое мышление. Пресс-служба Роспотребнадзора

При этом самое главное – правильная экипировка: одевайтесь по принципу "капусты", носите с собой сухую запасную одежду.

