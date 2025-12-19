  1. Главная
Петербургский Роспотребнадзор рассказал, чем полезны зимние прогулки
Сегодня, 16:29
Петербургский Роспотребнадзор рассказал, чем полезны зимние прогулки

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти рассказали, чем полезны для здоровья зимние прогулки. 

Во-первых, холодный воздух насыщает организм кислородом, закаляет и тренирует систему терморегуляции. А солнечный свет стимулирует выработку эндорфина. Бег, прыжки, катание с горки и игры в снежки – это отличная тренировка мышц, сердца и легких. 

Мир зимой меняется! Рассматривайте снежинки, ищите следы животных, стройте снежные крепости. Это развивает наблюдательность, любознательность и творческое мышление. 

Пресс-служба Роспотребнадзора 

При этом самое главное – правильная экипировка: одевайтесь по принципу "капусты", носите с собой сухую запасную одежду. 

Ранее на Piter.TV: автоэксперт напомнил об опасности сугробов и мороза для машины. 

Фото: Piter.TV 

