Петербургский Роспотребнадзор рассказал, чем полезны зимние прогулки

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти рассказали, чем полезны для здоровья зимние прогулки.
Во-первых, холодный воздух насыщает организм кислородом, закаляет и тренирует систему терморегуляции. А солнечный свет стимулирует выработку эндорфина. Бег, прыжки, катание с горки и игры в снежки – это отличная тренировка мышц, сердца и легких.
Мир зимой меняется! Рассматривайте снежинки, ищите следы животных, стройте снежные крепости. Это развивает наблюдательность, любознательность и творческое мышление.
При этом самое главное – правильная экипировка: одевайтесь по принципу "капусты", носите с собой сухую запасную одежду.
