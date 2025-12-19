Автоэксперт напомнил об опасности сугробов и мороза для машины

Первое, с чем сталкиваются водители в снежных сугробах – риск повреждения бамперов.

Низкая температура и большие снежные завалы создают серьёзные трудности для автомобилистов, заставляя проявлять особую внимательность и осмотрительность, а в экстремальных погодных условиях лучше вовсе отказаться от поездок. Автоэксперт и обозреватель Всеволод Кущинский подробно описал "Вечернему Санкт-Петербургу", почему глубокий снег и сильные морозы становятся настоящей проблемой для автомобилей.

Первое, с чем сталкиваются водители в снежных сугробах – риск повреждения бамперов. Снег, накопившийся на поверхности, может превратиться в твёрдую массу, похожую на стену, ударившись о которую можно серьёзно деформировать кузов. Кроме того, скрытые препятствия вроде столбов или поребриков способны привести к поломке подвески или кузова.

Попадание в глубокие снежные насыпи создаёт дополнительную нагрузку на трансмиссию автомобиля. Так, например, буксируя машину в тяжёлых дорожных условиях, можно перегреть коробку передач или испортить сцепление. Поэтому важно избегать чрезмерных нагрузок на двигатель, осторожно двигаться вперёд и назад, чтобы постепенно выбраться из снега, иначе существует вероятность услышать неприятный запах горящих накладок сцепления.

Еще одна проблема – засорение снегом внутренней части автомобиля. Попав в радиаторную решетку, он способен повредить конструкцию радиатора. Твёрдые частицы снега проникают глубоко внутрь вентиляционных отверстий, создавая препятствие нормальной циркуляции охлаждающей жидкости.

Снежные пробки вызывают дисбаланс колёс, особенно если они оснащены легкосплавными дисками. Забиваясь между спиц диска, снег нарушает равновесие вращения, вызывая биение руля и ухудшение управляемости автомобиля. Проблема проявляется сильнее на передних колёсах, поскольку они чаще контактируют со снегом при движении.

Опытные водители советуют внимательно проверять дорогу перед въездом в снег, убедиться, насколько рыхлый или твёрдый сугроб впереди, и не полагаться на иллюзию безопасности. Ведь иногда мягкость кажется обманчивой, и можно неожиданно обнаружить преграду, а при выезде на краю дороги незащищённый сугроб может не удержать автомобиль, позволив ему съехать с дороги.

Другая зимняя неприятность связана непосредственно с сильным морозом. Холод вызывает загустение масла, что негативно сказывается на двигателях. Многие считают, что длительный прогрев необходим для оптимальной работы автомобиля, однако современные рекомендации рекомендуют ускорять процесс прогрева: завести машину, подождать пару-тройку минут, убрать лед с окон и тронуться медленно, стараясь не создавать избыточной нагрузки на двигатель. Это позволяет автомобилю быстрее выйти на рабочий режим и избежать негативных последствий масляного голодания, поделился мнением автоэксперт.

Лед с крыши фуры: кто отвечает за ущерб и как водителям защитить себя зимой.

Фото: Piter.TV