Роспотребнадзор напомнил петербуржцам, как правильно выбирать “незамерзайку”

Специалисты посоветовали внимательно изучить состав жидкости перед покупкой.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу напомнило автомобилистам о необходимости внимательно выбирать стеклоомывающую жидкость ("незамерзайку"), чтобы обеспечить безопасность как водителя, так и пассажиров.

Эксперты ведомства рекомендуют обращать внимание на следующие факторы:

Запах: при покупке необходимо оценить запах средства. В состав "незамерзайки" входят моющие компоненты, ароматизаторы, красители и спирты (этиловый, изопропиловый или метиловый).

Состав: использование стеклоомывающих жидкостей на основе метилового спирта (метанола) в России запрещено из-за их высокой токсичности. Метанол может вызывать сонливость, раздражение глаз, тошноту, головные боли и другие неприятные симптомы. Безопасными считаются жидкости на основе этилового и изопропилового спирта.

Температура кристаллизации и процентное содержание спирта: необходимо сопоставить заявленную температуру кристаллизации с содержанием спирта. Например, для жидкости с температурой замерзания -10°C содержание спирта должно составлять около 25%, а для -30°C — от 50% до 75%.

Место покупки: не рекомендуется приобретать незамерзающую жидкость в несанкционированных точках продаж и с рук, так как такая продукция часто содержит вредные вещества и не соответствует стандартам безопасности.

В случае приобретения товара ненадлежащего качества Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу призывает обращаться в ведомство для принятия мер в отношении продавцов.

Ранее Piter.TV сообщал, что Роспотребнадзор рассказал, как петербуржцам обезопасить себя от дизентерии.

Фото: ru.freepik.com