Роспотребнадзор рассказал, как петербуржцам обезопасить себя от дизентерии

Специалисты поделились важными советами.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу дало рекомендации по защите от дизентерии. Это бактериальное заболевание, характеризующееся ознобом, головной болью, тошнотой, рвотой, жидким стулом, часто с примесью слизи и крови, схваткообразными болями в животе и повышением температуры тела.

Для профилактики заражения специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать пять простых правил: всегда мыть руки перед едой, избегать употребления пищи, на которой сидели насекомые, подвергать сырую пищу термической обработке, пить только кипяченую воду, не покупать продукты в местах несанкционированной торговли.

Соблюдение этих простых правил поможет снизить риск заражения дизентерией и сохранить здоровье.

Ранее Piter.TV сообщал, что на прошлой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге возросла на 15,3 %.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и pxhere