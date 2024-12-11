На прошлой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге возросла на 15,3 %

Особенно уязвимой возрастной группой остаются дети в возрасте от 3 до 6 лет.

В период с 3 по 9 февраля) в Петербурге зарегистрирован рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) на 15,3% по сравнению с предыдущей неделей. Темпы распространения ОРВИ остаются ниже порогового эпидемического уровня. Эти данные предоставил Роспотребнадзор города. Особенно уязвимой возрастной группой остаются дети в возрасте от 3 до 6 лет.

За последнюю неделю в городе было зарегистрировано 38 737 случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19. Основные причины болезней связаны с респираторными вирусами, такими как парагрипп, РС-вирус, риновирус, а также сезонные коронавирусы и SARS-CoV-2. Лаборатории подтвердили 1090 случаев гриппа на шестую неделю, а с начала эпидемического сезона в городе было диагностировано 3909 случаев гриппа.

Что касается COVID-19, то на шестой неделе отмечается снижение заболеваемости на 11,2%, составляющее 777 случаев.

Ранее мы сообщили о том, что почти 67 тыс. интеллектуальных счетчиков установили в Петербурге и Ленобласти за прошлый год.

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