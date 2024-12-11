Почти 67 тыс. интеллектуальных счетчиков установили в Петербурге и Ленобласти за прошлый год

Интеллектуальные счётчики, смонтированные "Россети Ленэнерго", существенно упрощают процесс использования электроэнергии потребителями.

В течение прошлого года "Россети Ленэнерго" установили 66,7 тысячи интеллектуальных счётчиков. Основная масса модернизированных устройств была установлена в Ленинградской области — 48,4 тысячи, а в Петербурге — 18,3 тысячи. Об этом проинформировали в пресс-службе электросетевого предприятия.

Интеллектуальные счётчики, смонтированные "Россети Ленэнерго", существенно упрощают процесс использования электроэнергии потребителями — показания снимаются автоматически, а также возможен переход на многотарифную систему расчётов.

Замена старых счётчиков на "умные" приборы возможна бесплатно в случаях поломки существующих устройств или окончания срока их эксплуатации. Однако в многоквартирных домах установка интеллектуальных счётчиков не проводится силами "Россети Ленэнерго" — эти работы остаются в зоне ответственности сбытовой компании.

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