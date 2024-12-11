В Ленобласти возросло число убыточных предприятий

В регионе, как и в Петербурге, была проведена переоценка кадастровой стоимости, которая начнет действовать с 2024 года, что скажется на налоговых выплатах граждан начиная с конца 2025 года.

В период с января по октябрь 2024 года доля убыточных предприятий достигла 24,6%. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, количество таких компаний выросло на 4,3%. Эти данные предоставлены Петростатом.

Кроме того, отмечается существенный рост убытков — они увеличились в 2,4 раза, составив 71,2 миллиарда рублей. В Петербурге ситуация похожа: доля убыточных компаний составила 22,4%, что означает увеличение на 14% в количественном выражении и на 2,3 раза в денежном эквиваленте.

В Ленинградской области всего две компании могут считаться крупными налогоплательщиками. В регионе, как и в Петербурге, была проведена переоценка кадастровой стоимости, которая начнет действовать с 2024 года, что скажется на налоговых выплатах граждан начиная с конца 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти на 7,3% увеличили страховые пенсии.

Фото: Piter.TV