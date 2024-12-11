В Петербурге и Ленобласти на 7,3% увеличили страховые пенсии

Индексация коснулась почти двух миллионов пенсионеров.

В прошлом месяце, исходя из прогнозируемого уровня инфляции на 2024 год, страховые пенсии граждан Петербурга и Ленинградской области были увеличены на 7,3%. По указанию президента России Владимира Путина, начиная с февраля, для пожилых людей была проведена дополнительная индексация до фактического роста цен, который составил 9,5%.

Отделение СФР по Петербургу и Ленобласти осуществило индексацию страховых выплат, полученных гражданами в этом месяце. Также будет произведена доплата за январь с пересчетом с 7,3% до 9,5%, как сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Как пояснил управляющий отделением СФР Константин Островский, индексация коснулась почти двух миллионов пенсионеров в Петербурге и Ленобласти. Все перерасчеты были произведены автоматически, без необходимости подачи заявлений. В этом году индексация страховых пенсий также охватила более 468 тысяч работающих пенсионеров региона, что обеспечило повышение для всех получателей пенсий, независимо от их трудовой занятости.

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