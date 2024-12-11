Эксперты перечислили профессии с наибольшим ростом зарплат в Петербурге

Изменения в зарплатах в начале года могут быть нестабильными, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижения предложенных зарплат в любой из сфер петербургского рынка труда не было замечено.

За последний месяц средняя предлагаемая зарплата в Петербурге практически не изменилась и осталась на уровне 80 тысяч рублей, хотя в разных отраслях наблюдаются различные тенденции. Эти данные предоставила пресс-служба сервиса поиска работы "HeadHunter Северо-Запад".

Наиболее заметный рост зарплат был отмечен среди топ-менеджеров, где увеличение составило +3,2 тысячи рублей, доведя среднюю зарплату до 144,9 тысяч. Кроме того, значительный прирост показали такие отрасли, как управление персоналом (+2 тысячи до 84,3 тысяч), финансы и бухгалтерия (+2,3 тысячи до 89,3 тысяч), продажи (+1,7 тысячи до 81,7 тысяч) и розничная торговля (+736 до 66,3 тысяч рублей).

Наибольшее снижение уровня предлагаемых зарплат наблюдалось в секторе административного персонала, включая должности секретаря и офис-менеджера, где зарплаты снизились почти на 5 тысяч рублей до 74,1 тысячи. Аналогичная тенденция прослеживается в доставке товаров и логистике (-4,4 тысячи) и в вакансиях для обслуживающего персонала (-4,2 тысячи).

Эксперты подчеркивают, что изменения в зарплатах в начале года могут быть нестабильными, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижения предложенных зарплат в любой из сфер петербургского рынка труда не было замечено. Наиболее значительное повышение зарплат было отмечено у автомехаников (+20 тысяч), строителей (+15 тысяч), производственных рабочих (+15 тысяч), юристов (+13 тысяч) и сотрудников сельскохозяйственной отрасли (+12 тысяч).

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