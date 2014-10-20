Роспотребнадзор Ленобласти опроверг миф о пользе апельсинового сока по утрам

Это убеждение появилось в прошлом, когда ученые полагали, что витамин C, присутствующий в апельсинах, является чудодейственным средством от многих заболеваний.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области опровергли распространенное мнение о пользе апельсинового сока, который часто рекомендуется пить утром.

Это убеждение появилось в прошлом, когда ученые полагали, что витамин C, присутствующий в апельсинах, является чудодейственным средством от многих заболеваний, но ценность стакана апельсинового сока на завтрак значительно переоценивается. Специалисты объяснили, что для приготовления одного стакана сока (180 мл) требуется 2-3 свежих апельсина. При этом употребление целого апельсина обеспечит организм 2,4 г клетчатки и 17 г сахара.

Кроме того, питье сока на голодный желудок может повысить кислотность и раздражать слизистую оболочку желудка, что неблагоприятно скажется на пищеварении, особенно в сочетании с кашами, хлебом и другими мучными продуктами.

Вместо сока лучше выпить стакан воды или чая. Апельсиновый сок лучше использовать как перекус. Апельсин хорошо сочетается с морковью, сельдереем, зелеными яблоками, киви, некоторыми ягодами, поэтому лучше готовить смешанные соки и смузи, резюмировали в пресс-службе.