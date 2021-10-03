В Роспотребнадзоре рассказали, когда лучше всего пить кофе

Специалисты советуют пить кофе со стаканом воды.

Кофеин в умеренных количествах полезен для организма человека, поэтому в Роспотребнадзоре советуют добавить кофе в рацион питания.

Кофе содержит более тысячи полезных веществ. Например, полифенолы способствуют предотвращению накопления холестерина, тригонеллин оздоравливает сосуды, а кафестол и кахвеол оказывают противовоспалительное действие, защищают печень и снижают риск развития рака и диабета.

Специалисты советуют пить кофе в первой половине дня, но не более 2 чашек в день и лучше через полчаса после приёма пищи. Кстати, меньше всего кофеина содержится в эспрессо. Желательно запивать напиток стаканом воды, так как она уменьшает раздражение слизистой желудка.

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