Роспотребнадзор посоветовал петербуржцам разнообразить рацион савойской капустой

Особенно этот овощ идеален для тех, кто следит за фигурой.

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга рассказал о пользе савойской капусты, посоветовав петербуржцам обязательно добавить этот овощ в повседневный рацион питания.

Среди полезный свойств савойской капусты — небольшая калорийность (всего 28 ккал на 100 грамм). Именно поэтому особенно полезен этот продукт будет тем, кто следит за фигурой. Кроме того, овощ подходит диабетикам, так как содержит природный сахарозаменитель – маннит. Также продукт богат витаминами РР, А, Е, С, В1, В2, В6.

В Роспотребнадзоре отметили, что регулярное употребление овоща способствует улучшению памяти, повышению концентрации и устранению хронической усталости.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцев предупредили о болезнях, которые дети могут подхватить в песочнице.

Фото: Telegram-канал "Роспотребнадзор Санкт-Петербурга"