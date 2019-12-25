Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о болезнях, которые дети могут подхватить в песочнице

Если у ребенка появляются симптомы любого заболевания, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Песочницы являются местом развлечений для маленьких детей, но они также могут быть источником различных вирусов, бактерий и паразитов. Роспотребнадзор Петербурга провел исследование и выявил основные причины этого явления.

Домашние и дикие животные часто посещают детские площадки, оставляя после себя различные "сюрпризы". Также в песке могут находиться опасные предметы, такие как ржавые гвозди или осколки дерева. Родители иногда приводят детей с простудой, что увеличивает риск заражения других. Игра в такой песочнице может привести к различным заболеваниям, включая глистные заболевания, кишечные инфекции, столбняк и респираторные инфекции.

Несмотря на то, что полностью избежать всех опасностей невозможно, можно снизить риски, следуя нескольким простым правилам: выбирать чистые песочницы, расположенные далеко от дорог и мест для выгула животных; не позволять детям брать песок в рот; мыть руки после игры в песочнице; защищать кожу ребенка от царапин и ран; не разрешать перекусывать в песочнице; следить за своевременной вакцинацией по календарю.

Если у ребенка появляются симптомы любого заболевания, необходимо немедленно обратиться к врачу.