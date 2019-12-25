Роспотребнадзор: В Северной столице нет мест для безопасного купания

В городских реках и озерах можно подхватить острую кишечную инфекцию, энтеровирусную инфекцию, заразиться вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

В Петербурге не осталось водоемов, в которых можно купаться. В каждом озере можно подхватить кишечную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты проверили качество воды в 9 водных акваториях, включающих в себя 24 пляжа. По данным на 19 августа, ни одно из мест не отвечает требованиям безопасности.

Сотрудники ведомства отобрали 288 проб воды водных объектов. Они учитывали санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. В Роспотребнадзоре рассказали, что проверку не прошли 1-е Суздальское озеро (Верхнее), 2-е Суздальское озеро (Среднее), 3-е Суздальское озеро (Нижнее), Ольгинский пруд, река Ижора (взрослый и детский пляжи), озеро Безымянное, Финский залив (пляжи: "Кронштадтский", "Комаровский", "Ласковый", "Чудный", "Золотой", "Детский", "Дубковский", "Сестрорецкий", "Дюны", "Белые ночи"); озеро Разлив (пляжи: "Офицерский", "Белая гора", "Северный", "Зеленая Гора", "Новый"); "Морские Дубки", Колонистский пруд. Здесь можно подхватить острую кишечную инфекцию, энтеровирусную инфекцию, заразиться вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Избегайте купания в стоячих водоемах с густой растительностью, болотистых районах, а также на мелководье и там, где гнездятся птицы. Купание в таких водоемах грозит церкариальным или шистосоматидным дерматитом. Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

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Фото: Piter.tv