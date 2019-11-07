В Петербурге бразилец погиб в драке на яхте из-за девушки

По предварительной информации, бразилец и русский вступили в конфликт, который перерос в драку. Оба участника инцидента оказались в воде. Местный житель смог выбраться, а его оппонент утонул.

Мужчина, приехавший из Бразилии в Петербург, утонул после драки с местным жителем в яхт-клубе на Крестовском острове. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительной информации, бразилец и русский вступили в конфликт, который перерос в драку. Оба участника инцидента оказались в воде. Местный житель смог выбраться, а его оппонент утонул. Прибывшие медики не смогли спасти иностранца.

Местный житель был задержан. Его подозревают в непредумышленном убийстве. Ведется расследование обстоятельств происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что иностранец показывал девочкам половые органы в лифте на Ветеранов.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)