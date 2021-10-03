Доктор Мясников высказался о вреде энергетиков

Специалист напомнил, что злоупотребление энергетиками может грозить инфарктом.

Российский врач Александр Мясников заявил, что в настоящее время люди продолжают употреблять энергетики несмотря на их вред. Об этом он сказал в эфире телевизионного канала "Россия 1".

По словам специалиста, многие надеются на эффект бодрости от данных напитков, однако получает совсем иное. Мясников напомнил, что злоупотребление энергетиками вредно для здоровья человека. Он назвал допустимым выпивать одну банку напитка, содержащего кофеин, раз в несколько дней.

Но мы хорошо знаем по дальнобойщикам: он десять банок выпил, а потом поступил с инфарктом. И мы это видим, мы это знаем, это описано много раз. Ему это тоже ничего не даст. Это просто стимуляция сердечной системы, работа сердечной мышцы на износ. Александр Мясников, врач

Ранее Александр Мясников развеял популярный миф об "эликсире молодости".

Видео: Youtube/Россия 1