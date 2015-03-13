Российский телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф об "эликсире молодости". Об этом специалист сообщил зрителям телеканала "Россия-1". Запись эфира размещена на YouTube-платформе.Ранее певица Мария Распутина заявила о том, что сохранить молодость можно при помощи употребления шести стаканов теплой воды. Пить их следует натощак при добавлении туда перекиси водорода. по мнению доктора, такой рецепт не просто бесполезен, но также и способен нанести непоправимый вред здоровью человека, если ошибиться с дозировкой.
Если перекись водорода хлебнуть в хорошей концентрации, могут быть проблемы. На самом деле это глупо.
Александр Мясников, врач
Медик подчеркнул, что большинство советов в социальных сетях и интернете являются глупыми и опасными для здоровья. Он призвал ради сохранения здоровья заниматься физическими упражнениями и отказаться от вредных привычек.
Мясников назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу.
Фото: YouTube / Россия-1
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