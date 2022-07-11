Врач объяснил, что опасное для жизни состояние может вызвать синдром такоцубо.

Врач Александр Мясников заявил, что сильная радость может вызвать сердечный приступ у здорового человека. Об этом он рассказал в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Во время программы Мясников спросил у одно из участниц, может ли сильная радость спровоцировать сердечный приступ. Получив отрицательный ответ, врач отметил, что такие случаи могут быть реальными. Мясников объяснил, что опасное для жизни состояние может вызвать синдром такоцубо, который также называется "синдромом разбитого сердца". По его словам, этот синдром может привести к летальному исходу.

Очень сильный стресс, и положительный в том числе провоцирует сердечный приступ. При здоровых абсолютно сосудах, здоровом сердце. Александр Мясников, врач

