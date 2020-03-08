Ученые выяснили, как кофеин влияет на недосып

Кофеин помогает быстрее проснуться, но не восполняет часы сна.

В журнале Американской психологической ассоциации Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition было опубликовано исследование по поводу того, как кофеин влияет на организм человека. Выяснилось, что кофеин помогает быстрее проснуться, а также увеличивает количество энергии. Однако кофеин не способен восполнить часы сна, которые организм недополучил для восстановления.

Ученые Университета штата Мичиган оценили, насколько успешно кофе помогает преодолеть негативное влияние недосыпа на когнитивные способности человека. В эксперименте участвовали 275 человек. Половина добровольцев всю ночь не спали, а остальные выспались.

Утром обеим группам дали капсулу кофеина и плацебо. После этого добровольцев решили проверить на концентрацию внимания с помощью теста. Им предстояло разобраться и с заданием "на размещение", которое требовало от участников совершать действия в нужном порядке без пропусков и повторений.

Выяснилось, что с заданием хуже справились добровольцы, которые всю ночь не спали. Как заявила руководитель исследования, доцент психологии из лаборатории сна и обучения доктор Кимберли Фенн (Kimberly Fenn) кофеин помог только при решении легкой задачи, но иначе дела обстояли с заданием на размещение.

Специалисты сделали вывод, что на стимулирующее действие напитка при недосыпании рассчитывать не стоит. Кофе повышает уровень энергии и улучшает настроение, но не заменит полноценный сон ночью.

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