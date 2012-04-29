Эксперт назвала продукты, которые вызывают мигрень

Сильные головные боли могут возникать из-за изменений в погоде, чувства голода и недосыпа.

Стало известно, что шоколад, кофе и цитрусовые вызывают мигрень. Об этом сообщила врач-невролог больницы имени. Баумана Татьяна Вон в беседе с "Известиями".

Как рассказала Вон, мигрень – это генетическое заболевание, но его приступ могут спровоцировать продукты. Врач порекомендовала не заниматься самолечением и обращаться к врачу. Для мигрени характерна сильная головная боль, которая сопровождается тошнотой и светобоязнью.

Добавим, что сильные головные боли могут возникать из-за изменений в погоде, чувства голода и недосыпа.

Ранее названы популярные продукты с витамином D.

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