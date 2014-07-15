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Названы популярные продукты с витамином D
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Названы популярные продукты с витамином D

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Важно получать по крайней мере 15 мкг этого витамина в день для взрослых до 70 лет, и 20 микрограмм для взрослых старше 70 лет.

Витамин D важен для усвоения кальция в кишечнике, что способствует формированию и росту клеток, а также наращиванию костных тканей.  По данным портала eatthis, важно получать по крайней мере 15 мкг этого витамина в день для взрослых до 70 лет, и 20 микрограмм для взрослых старше 70 лет.

В Национальном институте здоровья утверждают, что можно получать этот витамин, если подвергать кожу воздействию солнечного света два раза в неделю в течение 5-30 минут. Также витамин можно получать и из продуктов питания.

Жирная рыба, такая как лосось, тунец и скумбрия - это отличные источники витамина D. Селедка и сардины также могут содержать витамин D.

Также витамин D содержится в яичных желтках. Один большой яичный желток содержит примерно 37 МЕ.

Лесные грибы, которые особенно растут на солнце, также содержат в себе этот полезный элемент.

Ранее россиянам перечислили необходимые для иммунитета витамины.

Фото: pexels

Теги: витамин, продукты
Категории: Здоровье, Общество, Лента новостей,

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