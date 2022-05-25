В столовых Петербурга выявили поддельные продукты и сальмонеллу

Проверки Россельхознадзора показали нарушения качества продуктов в социальных учреждениях.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ходе проверок социальных учреждений выявили случаи поставок некачественных продуктов. Об этом сообщил руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев.

За последние 2 года специалисты обследовали 42 объекта, включая учреждения социальной сферы. В рамках контроля было отобрано 165 проб продукции, из которых 18 не соответствовали установленным требованиям.

По результатам исследований в мясной продукции, предназначенной для столовых, обнаружили сальмонеллу. Кроме того, зафиксированы многочисленные случаи фальсификации молочной продукции.

Выявлять нарушения помогала государственная система Меркурий, которая позволяет оперативно установить происхождение товара. По словам представителя ведомства, проверка занимает около 10 минут, а при обнаружении несоответствий информация незамедлительно передается в органы власти и профильные структуры.

Ранее закрытый супермаркет на Лиговском проспекте ограбили 17-летние подростки.

Фото: pexels