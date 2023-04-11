  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Решетников: скачок цен на энергоносители не повлечет рост цен на продукты
Сегодня, 11:49
117
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Скачок цен на энергоносители не повлечет рост цен на продукты. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в беседе с Первым каналом.

Глава ведомства ответил на вопрос, не дойдет ли влияние мирового роста цен на энергоносители до продуктовой линейки на полках российских магазинов. По его словам, подобной ситуации в России не стоит ожидать. Решетников добавил, что в данном случае ситуация касается экспорта и в первую очередь индекса цен самих производителей

Скорее речь идет не о продуктовых позициях, речь идет об индексе цен производителей, и в первую очередь о тех позициях, которые мы экспортируем.

Максим Решетников, министр экономического развития РФ

Ранее мы сообщали, что Решетников ожидает восстановления экономики РФ в 2027 году.

Фото: Piter.tv  

Теги: максим решетников, министр экономического развития, продукты, цены
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии