Решетников: скачок цен на энергоносители не повлечет рост цен на продукты

По его словам, подобной ситуации в России не стоит ожидать.

Скачок цен на энергоносители не повлечет рост цен на продукты. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в беседе с Первым каналом.

Глава ведомства ответил на вопрос, не дойдет ли влияние мирового роста цен на энергоносители до продуктовой линейки на полках российских магазинов. По его словам, подобной ситуации в России не стоит ожидать. Решетников добавил, что в данном случае ситуация касается экспорта и в первую очередь индекса цен самих производителей

Скорее речь идет не о продуктовых позициях, речь идет об индексе цен производителей, и в первую очередь о тех позициях, которые мы экспортируем.



Максим Решетников, министр экономического развития РФ

